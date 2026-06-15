В Электрогорске жители пожаловались на рыжеволосых девушек, взрывающих петарды в сторону прохожих

Как рассказала женщина, опубликовавшая сообщение в Сети, трое несовершеннолетних жительниц города систематически устраивают взрывы петард прямо в черте населенного пункта. В интернете уже распространили снимки. Заметная деталь: двое подростков отличаются рыжим цветом волос, что делает их легко узнаваемыми.

Комментаторы в соцсетях сетуют — у поколения «зумеров» забавы действительно становятся все более опасными. На смену обычным шалостям пришла пиротехника.

«Подобные инциденты происходят как в дневное время, так и по вечерам. Обычно в подобных шалостях привыкли винить мальчишек, однако в данном случае нарушительницами спокойствия стали именно девочки. На замечания взрослых школьницы не реагируют, а в ответ на любые просьбы прекратить опасные игры начинают нецензурно ругаться. Обращаюсь к родителям — проведите с дочерями серьезную беседу», — написала жительница.

Прокомментировать случившееся REGIONS попросил юриста, а также специалиста в области безопасности жизнедеятельности Андрея Воронова.

«Игры с пиротехникой в общественных местах — это не просто хулиганство, а прямая угроза здоровью людей и животных. Петарда может взорваться в руках, отлететь в лицо или поджечь одежду. В данном случае действия подростков могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Если нарушительницам еще нет 16 лет, ответственность за них понесут родители. Им грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а в случае нанесения вреда здоровью или имуществу третьих лиц — серьезные гражданские иски и возмещение ущерба. Родителям стоит контролировать, на что дети тратят карманные деньги, и регулярно напоминать им о правилах безопасности», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве 14‑летний юноша управлял арендованным авто с тремя несовершеннолетними пассажирами.