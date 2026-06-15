Стало известно о переписке принцессы Дианы с известным актером

Стали известны подробности близкой дружбы принцессы Дианы с британским актером Теренсом Стэмпом, пишет RadarOnline. Их переписка начала 1990-х годов теперь стала достоянием общественности благодаря коллекции писем и личных вещей актера, которые готовят к аукциону.

Отмечается, что в то время Диана переживала сложный период. Вышла скандальная биография, написанная Эндрю Мортоном, где принцесса откровенно рассказывала о проблемах в семье. Именно тогда она особенно нуждалась в поддержке.

В письме от октября 1991 года Диана поблагодарила Стэмпа за обед и моральную помощь. А уже в декабре того же года она отправила актеру юмористическую открытку с изображением женской груди. На другой открытке была карикатура на пару в постели с шутливым ответом.

Письма войдут в состав крупного аукциона, посвященного жизни и карьере Теренса. Актер известен по фильмам «Ультрамарины», «Во всей красе», «Красная планета» и многим другим. Он ушел из жизни в августе 2025 году в возрасте 87 лет.

Коллекция его личных вещей, включая переписку с принцессой Дианой, теперь откроет новую страницу в понимании того, как королевская особа справлялась с пристальным вниманием публики и личными бурями.

Ранее стало известно о тайной встрече принцессы Дианы и Кеннеди-младшего в отеле Нью-Йорка.