Семьи добровольцев БАРС-Москва обеспечат расширенными социальными льготами

Защита неба Москвы: Минобороны формирует отряд «БАРС-Москва»

Министерство обороны России приступило к набору добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва», основной задачей которого станет нейтрализация вражеских беспилотных летательных аппаратов над столицей. Служба в этом отряде не предполагает участия в специальной военной операции, при этом контракт сроком на один год для призывников приравнивается к полноценной срочной армейской службе. Прием кандидатов открыт до 1 августа 2026 года, однако количество вакантных мест в отряде ограничено.

В отряд принимают мужчин от 18 до 50 лет, имеющих категорию годности к службе А, Б или В, подтвержденную медкомиссией. Прописка и текущее место проживания кандидата не имеют значения. Особый приоритет при отборе отдается специалистам с техническим образованием, опытом военной службы или навыками пилотирования БПЛА. К участию не допускаются граждане с неснятой или непогашенной судимостью, тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез или гепатиты, а также лица, страдающие зависимостями.

Все прошедшие отбор добровольцы направляются на 30-дневное бесплатное обучение работе с системами перехвата беспилотников. В процессе подготовки бойцам выплачивается денежное довольствие: рядовой состав получает от 220 000 рублей, а командный — от 300 000 рублей в месяц. Семьям добровольцев гарантирована комплексная поддержка, включающая пособия, помощь в трудоустройстве, зачисление детей в образовательные учреждения, а также льготы по оплате услуг ЖКХ.

Контактная информация:

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