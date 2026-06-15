В муниципальном округе Егорьевск ликвидировали аварийный жилой дом

В поселке Рязановский муниципального округа Егорьевск завершили ликвидацию аварийного жилого дома — речь идет о здании № 14/14 на улице Ленина. Информацию об этом распространила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное деревянное строение возвели в 1950 году. Оно находилось в центральной части поселка, в шаговой доступности от общеобразовательной школы. Общая площадь дома составляла около 470 кв. м.

Со временем несущие и ограждающие конструкции серьезно износились, прочность и надежность здания снизились. Оно перестало отвечать требованиям безопасности и утратило эксплуатационную пригодность. В итоге дом признали аварийным.

После того как жильцов 8 квартир расселили в благоустроенное жилье, объект включили в перечень зданий, подлежащих сносу. Сейчас демонтаж полностью завершен: строительный мусор вывезли и утилизировали, а освобожденный участок отсыпали песком. Дальнейшее использование территории определит местная администрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.