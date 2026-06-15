День России объединил жителей Павловского Посада и Электрогорска в праздничных парках

В День России общественные пространства округа работали с особой энергетикой. Организаторы сделали ставку на разнообразие: в парках одновременно звучала живая музыка, работали интерактивные зоны, проходили тематические викторины и игровые программы для детей. Концертные площадки не пустовали ни минуты — местные творческие коллективы сменяли друг друга, создавая настроение большого семейного торжества.



Одним из самых эмоциональных эпизодов стал праздничный флешмоб в поселке Большие Дворы. Десятки юных участников с флажками в руках исполнили зажигательный танец под трек Олега Газманова. То, что начиналось как детская акция, мгновенно переросло в общий праздник: прохожие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефоны. Заряд бодрости от этого выступления ощутили не только сами танцоры, но и все жители поселка.



Пространство парков в Павловском Посаде и Электрогорске в этот день работало как единый механизм. Здесь не было случайных прохожих — каждый становился участником. Для старшего поколения организовали ретро-площадки, молодежь оценила квесты и фотозоны, а дети с удовольствием осваивали мастер-классы.



Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, лично посетивший праздничные мероприятия, обратился к собравшимся. Он отметил, что День России — это праздник общей истории, культуры, традиций и искренней любви к родной земле.

«Малая родина начинается здесь — с ваших улиц, парков, семей и добрых дел. Спасибо каждому, кто пришел разделить этот день. Отдельная благодарность организаторам, сотрудникам парков и артистам за ту атмосферу, которую они создали. Пусть в каждом доме живут мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, с Днем России!», — сказал Балашов.