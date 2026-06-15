Болельщики из подмосковного Железнодорожного покоряют стадионы мира с флагом родного города

Стартовавший чемпионат мира по футболу 2026 года запомнится не только игрой спортсменов, но и активностью российских болельщиков. Особо отличились жители подмосковного города Железнодорожный. Во время первой встречи открытия мундиаля, которая проходила на одном из стадионов США, они эффектно развернули полотнище с символикой своего населенного пункта. Флаг города оказался в объективах камер и привлек внимание других зрителей, сообщил REGIONS.

Путешествие смелых фанатов на этом не закончилось. Как сообщает телеграм-канал «MASH на спорте», группа энтузиастов засветила фирменный триколор с надписью «Железнодорожный» на фоне древних пирамид в Теотиуакане. Кроме того, российские флаги и знамя родного города были замечены у стен легендарной арены «Ацтека», расположенной в Мехико.

Таким необычным способом жители подмосковного города решили отметить День России. Находясь за многие тысячи километров от дома, они не только горячо поддерживают национальную сборную на мировом первенстве, но и продолжают знакомить иностранных граждан со своей родиной. Патриотическая акция уже вызвала живой отклик в интернете. Многие пользователи восхищаются смелостью и креативностью земляков.

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