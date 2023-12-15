Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в столице

Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в столице. В торжественной церемонии принял участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Лауреатами премии стали учредитель — замдиректора Рыбинского музея адмирала Ф. Ф. Ушакова Андрей Родин и директор этого учреждения Эдуард Оленев, а также скульптор Михаил Блинов и генпродюсер «Анимационной студии Воронеж» Владимир Николаев.

Также ряд участников был отмечен благодарственными письмами. В их число вошла представительница Подмосковья — общественный деятель и приемная мать 13 детей Оксана Гладышева. Письмо ей вручили за реализацию творческо-поэтического проекта «Устами наших сердец».