Пресс-конференцию F-1 прервали из-за шторма перед Гра-при Австрии

В связи с внезапным штормовым предупреждением, объявленным в районе Шпильберга, пресс-конференция, предшествовавшая Гран-при в Австрии, была досрочно завершена.

Несмотря на предварительные прогнозы о ясной и жаркой погоде в выходные, с возможными ночными ливнями в субботу, общение пилотов с журналистами в четверг было остановлено из-за срочного оповещения от местных властей.

В распространенном сообщении говорилось о потенциальной угрозе сильных порывов ветра, достигающих 100 км/ч, возможности локальных затоплений, падения деревьев, града и ударов молний.

Жителям и гостям рекомендовалось избегать посещения парков и лесных зон, а также берегов рек, и надежно закрепить все незафиксированные предметы, включая палатки и тенты в кемпингах. Особое внимание уделялось необходимости отслеживания изменений в погодных условиях и готовности к их резкому ухудшению.

Данное предупреждение было передано через Государственный центр оповещения. Согласно информации BBC Weather, существует вероятность осадков в конце второй тренировочной сессии в пятницу, однако в субботу и воскресенье ожидаются благоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что команда «КАМАЗ-мастер» обнародовала состав на ралли «Шелковый путь».