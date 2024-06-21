Презентация книги про Подмосковье пройдет на стенде Московской области на ВДНХ

На стенде Московской области, представленном в рамках международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в предстоящее воскресенье состоится презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Известно, что автором книги является Александр Жестков, журналист, писатель, медиаменеджер и путешественник. В ходе презентации он расскажет о процессе создания книги и ответит на интересующие слушателей вопросы.

В подарочном издании содержится более пятидесяти идей разнообразных поездок из столицы по Подмосковью. При этом все представленные маршруты проверены, и они актуальны для любого времени года.

Книга является первым литературно-художественным гидом и киногидом Подмосковья. Издание вышло в авторской серии Александр Жесткова «Коллекция впечатлений», посвященной самым популярным достопримечательностям России.