Президент ФИФА не исключил возможности участия России в следующем чемпионате мира
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не дал четкого ответа о возможности участия сборной России в чемпионате мира-2026. Он уклончиво ответил на этот вопрос корреспонденту РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН.
«Будет видно», – сказал Инфантино.
В настоящее время российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой организаций.
Сборная России была лишена возможности сыграть стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира в Катаре.