Президент ФИФА не исключил возможности участия России в следующем чемпионате мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не дал четкого ответа о возможности участия сборной России в чемпионате мира-2026. Он уклончиво ответил на этот вопрос корреспонденту РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«Будет видно», – сказал Инфантино.

В настоящее время российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Сборная России была лишена возможности сыграть стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира в Катаре.