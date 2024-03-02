Президент Франции Макрон заявил о допуске россиян на Олимпийские игры – 2024 в Париже

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, спорт должен быть в единстве. Об этом сообщает Athletistic .

Он добавил, что за это единство несет ответственность весь мир.

По мнению президента Франции, спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости, должны иметь возможность делать свою работу.

Напомним, что вчера глава Минспорта России Олег Матицын заявил, что атлеты являются достоянием России, поэтому их стоит уважать. Заявление министра спорта стало ответом на решение Международного Олимпийского комитета о недопуске к олимпийским соревнованиям тех атлетов, которые поддерживают спецоперацию.