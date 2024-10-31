Президент МОК назвал Россию главным нарушителем Олимпийской хартии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России.

Он заявил, что ни одна из стран, которая является участником конфликтов не допускает столько нарушений Олимпийской хартии, как Россия, передает его словам ТАСС.

«ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», - пояснил он.

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России 12 октября 2023 года из-за включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Баха, для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет России должен соблюдать правила олимпийского движения.

Ранее сообщалось о том, что на пост президента МОК выдвинули семь кандидатов.