На пост президента МОК выдвинули семь кандидатов

Международный олимпийский комитет (МОК) готовится к смене руководства. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Семь человек выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента комитета. В списке имена известных спортивных деятелей. Среди них: Себастьян Коу, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш, Хуан Антонио Самаранч-младший, Фейсал аль-Хусейн и Кирсти Ковентри.

Действующий президент МОК Томас Бах покинет свой пост в связи с истечением срока полномочий. Он также сообщил, что не будет переизбираться на новый срок.

Выборы главы организации состоятся в марте 2025 года, а избранный президент приступит к исполнению обязанностей в июне того же года. Одним из кандидатов является 67-летний Себастьян Коу, однако его могут снять с выборов из-за возрастного ценза.

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