Участники группы «Би-2» и их семьи стали гражданами Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утвердила получение гражданства для некоторых участников российской рок-группы «Би-2» и их близким. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальное сообщение из молдавской администрации.

Руководитель администрации главы Молдавии Адриан Бэлуцел подтвердил, что Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2». Такое решение она приняла и в отношении семей музыкантов.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности», — отметил Бэлуцел.

Отметим, что российские рокеры подали документы на гражданство Молдавии после инцидента в Таиланде. Там их отправили в тюрьму из-за незаконно проведенного концерта и планировали депортировать в РФ.

«Би-2» как группа оказалась в списке «нежелательных». Эту информацию стали получать промоутеры. Известно, что у части творческого коллектива имелось другое гражданство, например, Израиля и Австралии.

Ранее сообщалось, что «Би-2» стала банкротом после побега из России.