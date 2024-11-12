Президент РПЛ Алаев назвал главным разочарованием сезона посещаемость

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил недовольство по поводу низкой посещаемости некоторых матчей первого этапа чемпионата России по футболу в интервью агентству «РИА Новости».

В первом круге РПЛ, который завершился 10 ноября, наименьшее количество зрителей было зафиксировано на матче между «Химками» и «Оренбургом» — всего 1029 человек, а наибольшее количество зрителей пришло на встречу «Зенита» с «Спартаком» — 48 534 зрителя.

Команда «Химки» демонстрирует худшие результаты по посещаемости, так как за семь домашних матчей их стадион в общей сложности собрал 23 291 зрителя. В число команд с низкой посещаемостью также входят «Акрон» (35 111 зрителей за 7 игр) и «Ахмат» (37 887 за 8 игр).

Лидерами по посещаемости стали «Зенит» (221 889 зрителей за 7 матчей), «Краснодар» (174 922 за 7 игр) и «Спартак» (100 659 за 8 игр).

Ранее вратарь «Спартака» Селихов подтвердил, что интерес к футболу в России снизился.