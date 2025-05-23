Президент ЦСКА Гинер признался, что иногда дискутирует с телефонными мошенниками

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер в разговоре со «Спорт-Экспрессом» рассказал об общении с телефонными мошенниками.

Он отметил, что футболистов постоянно пытаются втянуть в различные аферы, зная об их высоких зарплатах. В последнее время таких случаев стало больше: телефонные мошенники на каждом шагу.

Гинер признался, что часто звонят и ему. Он сказал, что не бросает сразу трубку, а иногда может подискутировать с аферистами. По его словам, ничего интересного от таких собеседников он не услышал.

ЦСКА в нынешнем сезоне претендует на третье место в чемпионате России, а также сыграет в суперфинале Кубка России с «Ростовом».