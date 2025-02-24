Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью словенскому изданию Delo.si высказался об отставании Евросоюза в технологическом плане.

Александер Чеферин отметил, что Европа начинает заметно отставать в технологическом плане и этому способствует проводимая Евросоюзом политика запретов.

Так, глава УЕФА рассказал, что спонсором организации был китайский производитель электромобилей, которые превосходили европейские. Но власти Евросоюза запретили сотрудничество с ним.

«Другие изобретают высокие технологии, которые обгоняют нас. Мы не хотим сотрудничать с Китаем, хотя я понятия не имею, почему. Мы отказываемся сотрудничать с кем бы то ни было, а теперь и США отказываются сотрудничать с нами. Я не знаю, как мы справимся в этой ситуации», — сказал Чеферин.

Президент УЕФА саркастически добавил, что вместо этого ЕС принял важнейшее решение: постановил, что крышки не должны сниматься с бутылок.

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