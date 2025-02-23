«Сколько бы это ни стоило»: Кремлев настаивает на проведении матча Бивола и Бетербиева в Москве

Третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым необходимо провести в Москве, написал в своем телеграм-канале президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Глава IBA убежден, что матч в России может собрать стотысячную аудиторию.

«Сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву», — сказал Кремлев, подчеркнув, что готов начать переговоры.

Россиянин Бивол и Бетербиев, имеющий канадское и российское гражданство, провели уже два поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. В октябре прошлого года победу по очкам одержал Бетербиев, а накануне в Эри-Рияде Бивол взял реванш, также выиграв решением судей.

После боя Бетербиев потребовал провести еще один матч-реванш, на что Бивол ответил, что не видит в этом никаких проблем.