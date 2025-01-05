Причиной смерти актера Театра имени Гоголя Зотова могли стать проблемы с сердцем

3 января не стало Александра Зотова, заслуженного артиста России. Ему было 69 лет. В последнее время Александр Борисович испытывал проблемы со здоровьем. 5 января он должен был участвовать в спектакле «Други игрищ и забав» в Театре Гоголя.

В пресс-службе Театра имени Гоголя рассказали о причинах смерти актёра. Причиной его внезапного ухода из жизни стали проблемы с сердцем. Ранее он перенёс операцию.

Также было сообщено, что Зотов скончался за два дня до запланированного спектакля. Прощание с заслуженным артистом России состоится в понедельник, 6 января.

Александр Зотов начал свой творческий путь в 1970 году, когда он присоединился к труппе Московского молодёжного театра-студии «На Красной Пресне». За свою карьеру он исполнил множество ролей на сцене этого театра, а также в театре «Около дома Станиславского». С 2021 года Александр Борисович служил в труппе Театра имени Н. В. Гоголя. Зрители моли его запомнить по ролям в спектаклях «Девять», «Воскресение», а также во многих иных постановках.

Ранее сообщалось, что умер звезда сериалов «Метод» и «Глухарь» Руденко-Травин.