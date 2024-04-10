Прием на обучение в детские школы искусств стартует в Подмосковье

Запись в детские школы искусств на 2024-2025 учебный год открывается в Подмосковье пятнадцатого апреля. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Записать ребенка в организацию дополнительного образования в сфере культуры можно на областном сайте госуслуг и на федеральном портале госуслуг. Там же представлены доступные программы обучения.

Сейчас на территории региона действует 175 учреждений дополнительного образования для детей и школьников. По программам музыкального и художественного направления занимаются более 110 тысяч детей.