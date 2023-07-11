Прием заявок на участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив стартует в июле

Заявочная кампания основного грантового конкурса президентского Фонда культурных инициатив пройдет с 25 июля по 1 сентября. Принять участие могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

На отбор могут быть представлены проекты в области культуры, искусства, креативных индустрий. Они принимаются по девяти направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Мы вместе», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Цель конкурса – поддержка, популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных нравственно-культурных ценностей.

Фонд провел уже восемь грантовых конкурсов, поддержав пять тысяч творческих инициатив на 15,5 миллиарда рублей. Общий грантовый фонд с 2021 по 2024 годы составляет 32,5 миллиарда рублей.