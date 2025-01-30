Прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта

Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Его проводит АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта РФ.

Конкурс направлен на достижение цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, привлечь к 2030 году к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян.

В рамках конкурса оказывается поддержка уникальным проектам, популяризирующим физическую культуру и спорт, а также вовлекающим россиян в активный и здоровый образ жизни. За четыре года проведения Конкурса в нем приняло участие более 16 тысяч проектов со всей России.

Подать заявку на участие можно до 14 марта. Полуфиналистов объявят 28 марта. В этот же день начнется народное голосование, итоги которого подведут 5 мая. Финалистов объявят 12 мая. С 13 по 20 мая пройдет образовательный акселератор для финалистов. Победители будут определены с 21 по 24 мая.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте проекта.