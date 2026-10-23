Клава Кока шокировала фанатов кадрами с гигантскими синяками на ногах

30-летняя российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) поделилась в телеграм-канале фотографиями, которые вызвали беспокойство у поклонников, пишет e1.ru.

Фото: [ соцсети ]

На снимках отчетливо видны огромные гематомы на ногах. Артистка объяснила, что синяки появились после съемок ее нового клипа на песню «На белом листе».

Премьера ролика запланирована на 23 октября, и, судя по всему, работа над ним потребовала от Клавы немалых физических усилий.

Это не первый раз, когда певица сталкивается с травмами. В 2022 году Кока упала на сноуборде в Куршевеле. Тогда она повредила ногу и была вынуждена передвигаться на костылях. На рентген ей пришлось потратить ₽35 тысяч. Несмотря на неприятности, артистка продолжает активно работать и радовать фанатов новыми проектами.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о состоянии ноги после травмы.