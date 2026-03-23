Пригожин анонсировал перерождение «Иванушек»: группа покорит новое поколение

Кажется, эпоха 90-х и нулевых возвращается не только в гардеробах, но и в чартах, и следующей в этом ряду может оказаться группа «Иванушки». Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей заявил , что коллектив находится на пороге новой главы своей истории. По его словам, у артистов для этого есть все: колоссальная музыкальная база, проверенная временем, и многомиллионная армия поклонников, которые спустя годы только успели соскучиться по знакомым голосам.

Пригожин приоткрыл завесу творческих планов: в ближайшее время участники намерены осваивать новый для себя жанр — мюзиклы. И именно этот формат, по мнению продюсера, способен заставить проект заиграть свежими красками, сохранив при этом его ДНК. Он уверен, что никаких препятствий для того, чтобы «вновь влиться в поток», у группы нет, и если ребята возьмутся за дело, все получится более чем достойно.

Продюсер проводит очевидные, но важные параллели. Он напоминает, что у «Руки вверх!» после долгого перерыва все пошло мощно, у Надежды Кадышевой тоже случилось второе дыхание на глазах у публики. А значит, и «Иванушки» имеют все шансы не просто ностальгически отыграть старые хиты, но и покорить новое поколение фанатов, для которых песни «Тополиный пух» и «Тучи» будут звучать так же свежо, как для их родителей. В итоге, если амбиции коллектива совпадут с правильной стратегией, нас ждет не очередное ретро-выступление, а полноценное перерождение одного из главных поп-феноменов своего времени.

