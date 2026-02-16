Пригожин назвал бредом идею Mia Boyka внедрить комитет по запрету песен

Недавняя идея певицы Mia Boyka создать в России специальный комитет, который будет заниматься запретом «опасных» песен, вызвала острую реакцию музыкального сообщества. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту инициативу не просто лишней, а вредной и устаревшей.

По словам Пригожина, сегодня любой артист, выпускающий трек или клип, и так вынужден по сто раз проверять текст и визуальный ряд. Никто не хочет попасть в скандал, задеть чьи-то чувства или нарушить негласные правила. Самоцензура в индустрии работает жестче любого официального органа, потому что репутационные риски сегодня колоссальны.

Кроме того, продюсер напоминает, что контроль за музыкальным контентом уже существует — им занимаются профильные государственные структуры и экспертные советы. Создавать еще один бюрократический орган, который будет решать, что можно слушать, а что нет, значит, по мнению Пригожина, лишь осложнять жизнь артистам и плодить лишние согласования. Это не цензура, а скорее ее имитация, которая никому не нужна.

По его словам, музыкальная индустрия в России и так находится под колпаком, и дополнительный комитет станет не защитой от «опасного контента», а дубинкой для неугодных и новым источником административного восторга. Вместо этого лучше дать артистам работать — они и сами знают, что можно, а что нельзя.

