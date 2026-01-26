Стас Михайлов, чьи хрипловатые баллады о любви и тоске еще недавно звучали из каждого утюга, сегодня, кажется, столкнулся с тихой эрозией собственной популярности. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, пик славы певца пришелся на рубеж 2000-2010-х годов, когда простой, но цепляющий образ «настоящего мужчины» и незамысловатые, но эмоциональные песни нашли отклик у огромной, преимущественно женской аудитории. Тогда его концерты собирали стадионы, а гонорары исчислялись сотнями тысяч евро за выступление. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Пригожин добавил, что, однако, формула успеха, выверенная годами, со временем стала и главной ловушкой. Слушатели, даже самые преданные, устали от однообразия. Пока мир вокруг менялся, а музыкальные тренды эволюционировали, репертуар Михайлова оставался в своей узнаваемой, но ставшей предсказуемой нише — те же три аккорда и все те же темы несчастливой любви и страдания. В итоге даже поклонницам, чьи жизненные обстоятельства и вкусы с годами трансформировались, стало сложно находить в его творчестве что-то новое и созвучное. Публика перестала узнавать себя в старых штампах.

По его мнению, начали проседать вполне материальные показатели: снижается стоимость билетов на концерты, падают рейтинги в музыкальных стримингах. Артист, некогда бывший одним из самых высокооплачиваемых в стране, постепенно теряет монополию на внимание своей же аудитории. Эта ситуация — не уникальна, а почти естественна для шоу-бизнеса: фаза всеобщего обожания рано или поздно сменяется периодом охлаждения, если не происходит творческого обновления.

Продюсер резюмировал, что с целью не скатиться в окончательное забвение необходим перезапуск — не косметический, а сущностный. Единственный путь вернуть себе место под солнцем — это предложить слушателям новый, современный материал, который будет говорить с ними на актуальном языке и отвечать их нынешним запросам. Оставаться в прошлом, эксплуатируя однажды удачный образ, — верная стратегия для медленного, но неотвратимого ухода со сцены. Время требует от артиста не просто повторения пройденного, а смелости меняться вместе со своей публикой.

