Пригожин осудил Пугачеву за властность и эгоизм

Российский продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву, покинувшая Россию после начала спецоперации. Его слова приводит журнал The Voice.

Признавая творческий талант певицы, Пригожин выразил разочарование ее человеческими качествами и поступками. По его мнению, Пугачева создала в шоу-бизнесе атмосферу диктатуры, а программу «Рождественские встречи» использовала как инструмент для собственного увековечивания.

«Для себя она гениальная, но она не про страну», — уверен продюсер, подчеркнув, что личных обид к Пугачевой не испытывает.

Особое возмущение у него вызвали высказывания Пугачевой о ее браке с Филиппом Киркоровым. Пригожин охарактеризовал их венчание как обман, организованный ради пиара и финансовой выгоды, и заявил, что подобные унижения в отношении артиста невозможно принять.

Отдельно Пригожин отметил свои добрые отношения с Кристиной Орбакайте — дочерью артистки, с которой ему довелось работать.

Что касается вопроса эмиграции Пугачевой, то продюсер упрекнул певицу в неблагодарности по отношению к поклонникам и указал на то, что при ее влиянии она могла бы способствовать изменению ситуации в России, а не покидать ее.

Ранее сообщалось, что в отношении народной артистки СССР Аллы Пугачевой подали третий иск.