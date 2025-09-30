На Пугачеву подали третий иск

На Аллу Пугачеву подали уже третий иск о защите чести и достоинства. Новое заявление в Одинцовский суд направил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Об этом сообщило РИА Новости.

Одинцовский суд Московской области официально зарегистрировал очередной иск к Алле Пугачевой. Это уже третье судебное заявление о защите чести и достоинства, связанное с ее интервью. Истцом на этот раз выступил Виталий Бородин, возглавляющий организацию по безопасности и борьбе с коррупцией.

На данный момент суд оставил иск без движения. С аналогичными претензиями к Примадонне обратился афганский ветеран Александр Трещев, потребовавший компенсацию в полтора миллиарда рублей. Он заявил, что слова певицы оскорбили его патриотические чувства и намерен символически оставить себе лишь один рубль, а остальные средства направить на поддержку ветеранов. Все иски стали реакцией на интервью Пугачевой, вышедшее в начале сентября.

