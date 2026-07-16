Пригожин похудел на 8 кг из-за насмешек

Российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что взялся за похудение не из-за здоровья, а из-за обидных взглядов со стороны, сообщает KP.RU.

Он рассказал, что его все чаще принимают за отца своей супруги Валерии.

«Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя», — поделился он.

За два месяца Пригожин сбросил 8 кг. Раньше он худел только ситуативно — исключительно на спор с друзьями на деньги, а судьей в этих спорах была Яна Рудковская. Однако после таких экспериментов он снова быстро набирал вес. Сейчас же продюсер поставил себе цель соответствовать жене и пока придерживается этого намерения.

Поклонники звездной пары давно отмечают их приверженность здоровому образу жизни. Пригожин периодически появляется в роликах Валерии из спортзала, а сама певица недавно призналась, что весит столько же, сколько и в 17 лет.

Ранее Иосиф Пригожин назвал образ жизни 58-летней Валерии секретом ее молодости.