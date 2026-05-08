Пригожин раскрыл размер штрафа, предусмотренного на шоу «Маска» за преждевременное раскрытие личности участника
Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, которая входит в жюри популярного шоу «Маска», поделился инсайдерской информацией о том, как строго на проекте охраняют тайну участников, пишет aif.ru.
Оказывается, за преждевременное раскрытие личности того, кто скрывается под костюмом, предусмотрен внушительный штраф — 3 млн рублей. Но это еще не все.
По словам Пригожина, перед началом проекта все звезды подписывают контракт, в котором прописаны все обязательства. Самому продюсеру, как супругу члена жюри, предложили подписать отдельное соглашение на 10 млн рублей.
«Чтобы я не проболтался о том, что могла бы узнать Валерия», — объяснил он.
Меры безопасности, по словам Пригожина, продуманы до мелочей. Участники приезжают на запись в специальных худи с капюшонами и на машинах с тонированными стеклами. Даже администраторы ходят по коридорам в масках, чтобы никто не догадался, кто скрывается под громоздким костюмом.
Самому Пригожину пришлось однажды участвовать в проекте в образах Ананаса, Авокадо и Контрабаса. И знаете, от кого ему пришлось скрываться? От собственной жены!
«Я говорил Валерии, что еду на совещания, а сам бежал на репетиции», — признался продюсер.
Теперь поклонники шоу понимают, что интрига сохраняется не только благодаря таланту звезд, но и суровым финансовым санкциям.
