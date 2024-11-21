Приклеенный скотчем к стене банан Каттелана купили на торгах за $6,2 млн

Арт-объект под названием «Комедиант», представляющий собой банан, приклеенный к стене скотчем, был продан на аукционе за сумму в $6,2 млн. Его приобрел криптопредприниматель Джастин Сан, сообщив об этом в своих социальных сетях. Аукцион проводил знаменитый дом Sotheby's.

По словам Сана, этот арт-объект является культурным феноменом, который объединяет миры искусства, интернет-мемов и криптовалютной среды.

Сан также отметил, что в ближайшие дни намерен съесть банан, чтобы выразить уважение к его значению как в контексте истории искусства, так и в популярной культуре.

Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана, известная как Comedian, считается одним из самых заметных и провокационных произведений современного искусства (всего было создано три варианта данного произведения). Начальная стоимость лота колебалась от $1 млн до $1,5 млн (96-145 млн руб.).

Ранее сообщалось, что мошенники увели у граждан России 136 млрд руб. за 2024 год. Основная масса средств поступила на счета обманщиков благодаря 1,5 тыс. колл-центров на Украине.