Прикованный к коляске актер рассказал о жизни после инсульта

Здоровье артиста резко ухудшилось в 2012 году, когда у него произошел инсульт. В тот день Карри находился на сеансе массажа, даже не подозревая о надвигающейся опасности. Специалист, проводивший процедуру, первым заметил тревожные симптомы и настоял на вызове неотложной медицинской помощи. Сам актер изначально не придал значения своему состоянию. Однако прибывшие врачи быстро диагностировали проблему.

Несмотря на прошедшие годы, последствия заболевания остаются серьезными. Артист признается, что продолжает испытывать трудности с самостоятельным передвижением и зависит от коляски. Сейчас 79-летний Карри, известный по фильмам «Один дома 2», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и экранизации «Оно», продолжает творческую деятельность. В настоящее время он работает над озвучиванием анимационных фильмов и компьютерных игр.

Ранее Стивен Сигал провел встречу с ветеранами СВО в Москве.