Пришкольный лагерь в Красногорске принял финал танцевального конкурса

Важное мероприятие для детей состоялось лагере, который функционирует на базе гимназии №6 в Красногорске.

Пришкольный лагерь «Сказочный» принял финал первого танцевального батла среди отрядов.

Фестиваль красоты и движения получился очень насыщенным. Как рассказали в администрации городского округа Красногорск, таланты детей оценивало жюри.

Состав жюри был многоплановым. Работы ребят оценивали начальник лагеря «Сказочный» Елена Сапронова, студент Московского губернского колледжа искусств Евгений Очиров, студентка Московского государственного института культуры Яна Гордеева и артист Московского областного театра балета «Русский балет» Кирилл Петров.

Конкурс проходил в три этапа. Один из них был заочным, а два прошли в очном формате в помещении лагеря.

«В конкурсе не было никаких ограничений, каждый танец – это полет души наших участников», - рассказала культорганизатор Конюхова Елизавета.

По решению жюри самыми артистичными, оригинальными и музыкальными были признаны ученики из 2 отряда.

Ребята-победители рассказали, что создавали танец все вместе, при участии вожатых.

Отметим, что вся работа пришкольных лагерей в городском округе Красногорск этим летом строится на создании максимально интересной, насыщенной программы для детей. Главной задачей стала – не просто организация интересного досуга для ребят, но и помощь в развитии их талантов.