«Пришло мое время»: Евлоев пообещал побить Волкановски

Титульный поединок в полулегком весе пройдет 24 октября и станет главным событием турнира UFC в Абу-Даби. Волкановски является действующим чемпионом дивизиона, а Евлоев еще ни разу не проиграл в смешанных единоборствах (20 побед из 20, из них 10 в UFC). Для россиянина это будет первый титульник в карьере.

«Стать чемпионом благодаря победе над легендой — это мечта для любого бойца. Я сильнее по навыкам, я лучше во всем. Я прибавил в ударной технике, так что я уверен в своих силах против Алекса. Все уважают Алекса и продолжат уважать даже после поражения от меня. Ничего личного, но пришло мое время», — сказал Евлоев.

Боец подчеркнул, что превосходит соперника в борьбе и не опасается его ударной техники.

Также 24 октября в Абу-Даби пройдет третий поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Россиянин побил соперника в декабре прошлого года и отобрал у него чемпионский пояс.