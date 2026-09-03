В Подмосковье в этом году родились 388 двоен и две тройни

С начала 2026 года в Подмосковье родились 388 двоен и две тройни, для беременных, рожениц и новорожденных в регионе работает трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и безопасных родов: в родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, родильные дома и перинатальные центры оснащены современным медицинским оборудованием», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, будущим матерям доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах подготовки к родам и не только. В регионе возможны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы.

Узнать подробнее об этом можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.