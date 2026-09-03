ДНК не расскажет, какой у вас характер: почему личность сложнее генов

Гены влияют на черты личности человека, но не определяют их полностью, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Nature. Крупнейший на сегодня генетический анализ черт показал: ДНК помогает находить общие закономерности в группах людей, но плохо предсказывает характер отдельного человека.

Команда под руководством психолога Теда Швабы из Университета штата Мичиган и генетического эпидемиолога Мишеля Ниварда из Бристольского университета изучила данные 46 групп. Самый крупный анализ охватил около 1,14 млн человек.

Ученые искали генетические варианты, связанные с экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью опыту. Всего они нашли 1260 ведущих вариантов, из них 824 раньше не связывали с этими чертами.

Но эффект каждого варианта оказался очень мал. В целом генетические данные объясняли примерно 7,4–10,6% индивидуальных различий, а при попытке предсказать личность в отдельных группах — менее 4%.

Авторы подчеркивают, что окружающая среда, культура, воспитание и жизненный опыт играют большую роль. Поэтому ДНК не позволяет прочитать личность, а лишь помогает ученым изучать связи между характером, поведением и здоровьем.