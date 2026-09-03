В Подмосковье подали почти 4 тыс. заявок на лицензию для розничной продажи алкоголя

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой по оформлению лицензии на розничную продажу алкогольной продукции воспользовались порядка 4 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для юридических лиц, для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести информацию об организации, а затем приложить документы. Для получения лицензии также потребуется приложить фото и видео материалы об объекте лицензирования через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Пользователь также сможет подать заявление на переоформление лицензии по причине изменения данных и так далее.

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