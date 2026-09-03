В Подольске прошло обучение для амбассадоров «Волонтеров Подмосковья»

В Подольске прошло третье в 2026 году обучающее мероприятие для амбассадоров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», оно собрало 100 участников. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Движение „Волонтеры Подмосковья“ — это живое сообщество неравнодушных людей, которые меняют мир вокруг себя. Сегодня в нем состоит более 72 тыс. активистов, которые совершили более 13 тыс. добрых дел и провели более 18 тыс. мероприятий. В этом году мы делаем особый акцент на подготовке тех, кто не только сам горит идеей помощи, но и умеет заинтересовывать других», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия участники обсудили направления деятельности амбассадоров, разобрали ключевые тренды добровольческой сферы. Перед ними выступила региональный координатор движения Елизавета Федорова. Кроме того, для участников состоялась сессия Светланы Исаевой «Лидерство через опыт: как развивать себя и помогать другим».

Участница из Рузы Василиса Гришина поделилась, что для нее эта встреча стала настоящим открытием. По ее словам, теперь у нее есть понимание, куда двигаться дальше и как передавать эстафету добра.

Напомним, что желающие присоединиться к рядам волонтеров могут обратиться в волонтерский штаб своего муниципалитета. Для этого нужно перейти по ссылке.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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