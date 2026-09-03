Исполнитель песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский не может избавиться от особняка в США

78-летний исполнитель песни «Третье сентября» и шансонье Михаил Шуфутинский уже шесть лет безуспешно пытается продать свой роскошный особняк в пригороде Филадельфии, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

За это время артист выплатил налоги на недвижимость в размере около $315 тысяч, что по нынешнему курсу составляет более ₽30 млн. Шансонье приобрел трехэтажный дом площадью около 630 кв. м в районе Элкинс-Парк в 2015 году за $332 тысячи.

Внутри особняка — шесть спален с собственными ванными комнатами, три гостиные, две прачечные, подвал площадью 93 кв. м, лифт и гараж. Позже Шуфутинский перебрался на постоянное место жительства в Россию, а в 2019 году вложил в коттедж несколько десятков миллионов рублей на обновление фасада и интерьера. После ремонта артист выставил дом на продажу за $1,3 млн, однако покупателя так и не нашел.

Ежегодный налог на недвижимость превышает $30 тысяч, что становится сильным бременем для певца. Несмотря на все усилия, продать дом не удается, и Шуфутинский продолжает нести расходы на его содержание.

Ранее стало известно, сколько стоят билеты на концерты Михаила Шуфутинского в Ростове-на-Дону.