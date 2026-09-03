Штрафы до 25 тысяч рублей: в Башкирии наказали за нарушение правил утилизации отходов

В Уфе с завершением дачного сезона усилили контроль за соблюдением правил утилизации крупногабаритных и растительных отходов на контейнерных площадках. Администрация Кировского района и регоператор АО «САХ» начали фиксировать нарушения с помощью видеокамер и специальных рейдов. За складирование веток, покрышек и строительного мусора в контейнеры для ТКО нарушителям грозят административные штрафы. Об этом сообщает сетевое издание АиФ-Уфа.