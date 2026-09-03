Штрафы до 25 тысяч рублей: в Башкирии наказали за нарушение правил утилизации отходов
Aif: садоводов начнут штрафовать за складирование веток и шин на мусорке
В Уфе с завершением дачного сезона усилили контроль за соблюдением правил утилизации крупногабаритных и растительных отходов на контейнерных площадках. Администрация Кировского района и регоператор АО «САХ» начали фиксировать нарушения с помощью видеокамер и специальных рейдов. За складирование веток, покрышек и строительного мусора в контейнеры для ТКО нарушителям грозят административные штрафы. Об этом сообщает сетевое издание АиФ-Уфа.
Запрещенные виды отходов, штрафы и правила утилизации
Ключевые детали ограничений и нормы ответственности для дачников и жителей Уфы:
- Запрещенный мусор. В контейнеры для ТКО запрещено выкидывать автомобильные шины, ветки, растительную ботву, строительный мусор, а также ртутные лампы и батарейки.
- Размеры штрафов. По ч. 2 ст. 6.1 КоАП РБ за складирование неподобающих отходов физическим лицам грозит штраф от 500₽ до 1000₽, должностным лицам — от 4000₽ до 7000₽, а юридическим лицам — от 20 000₽ до 25 000₽.
- Способы легальной утилизации. Растительные остатки (ветки, листву) рекомендуют компостировать или использовать для топки, шины — сдавать в шиномонтаж или специализированные пункты приема, строительный мусор — вывозить по отдельному договору с лицензированной компанией.
- Способы контроля. Контейнерные площадки оборудуют камерами видеонаблюдения, а регоператор проводит регулярные рейды. Власти также призывают жителей фиксировать нарушения на фото с датой и временем и отправлять материалы в администрацию.