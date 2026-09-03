Запрет с 1 сентября: за сбор каких грибов теперь грозят крупные штрафы и ответственность

Ключевые детали сентябрьского сезона и рекомендации для грибников:

Календарь урожайности. Пик первой декады сентября (3–7 сентября) пришелся на массовый выход опят. Параллельно идет третья волна белых грибов, а под соснами и елями активно собирают рыжики и грузди. К концу месяца сбор сместится на осенние виды опят и волнушки.

Техника безопасности и двойники. Грибникам рекомендуют проявлять предельное внимание к опятам из-за риска спутать их с ядовитой галериной окаймленной или ложноопятами. Брать следует только экземпляры с кольцом («юбочкой») на ножке и медово-желтой чешуйчатой шляпкой.

Правила обработки. Собранные лесные грибы необходимо перерабатывать в день сбора. Любые дикоросы перед окончательным приготовлением обязательно отваривают, сливая первый бульон через 10–15 минут после закипания.

Красная книга и законодательство. С 1 сентября 2026 года вступили в силу новые правила, ужесточающие ответственность за сбор редких грибов. Занесенные в охраняемые списки виды (например, саркосома шаровидная и рядовка мацутакэ) забирать из леса запрещено без специальных лицензий.