Запрет с 1 сентября: за сбор каких грибов теперь грозят крупные штрафы и ответственность
Грибной сезон 2026: какие виды можно собирать в первой и второй декадах сентября
Сентябрь считается пиковым месяцем для любителей «тихой охоты»: в лесах разных регионов страны началась активная волна опят, боровиков, рыжиков и груздей. Эксперты дали подробные рекомендации по местам сбора, правильной кулинарной обработке грибов и напомнили о вступлении в силу с 1 сентября новых законодательных ограничений на сбор редких видов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает Царьград.
Грибной календарь, правила сбора и ограничения
Ключевые детали сентябрьского сезона и рекомендации для грибников:
- Календарь урожайности. Пик первой декады сентября (3–7 сентября) пришелся на массовый выход опят. Параллельно идет третья волна белых грибов, а под соснами и елями активно собирают рыжики и грузди. К концу месяца сбор сместится на осенние виды опят и волнушки.
- Техника безопасности и двойники. Грибникам рекомендуют проявлять предельное внимание к опятам из-за риска спутать их с ядовитой галериной окаймленной или ложноопятами. Брать следует только экземпляры с кольцом («юбочкой») на ножке и медово-желтой чешуйчатой шляпкой.
- Правила обработки. Собранные лесные грибы необходимо перерабатывать в день сбора. Любые дикоросы перед окончательным приготовлением обязательно отваривают, сливая первый бульон через 10–15 минут после закипания.
- Красная книга и законодательство. С 1 сентября 2026 года вступили в силу новые правила, ужесточающие ответственность за сбор редких грибов. Занесенные в охраняемые списки виды (например, саркосома шаровидная и рядовка мацутакэ) забирать из леса запрещено без специальных лицензий.
- Медицинские противопоказания. Из-за высокой концентрации трудноусвояемой клетчатки и хитина грибы не рекомендуются детям до 7 лет, а также людям с обострениями гастрита и панкреатита. Разовая норма для здорового человека не должна превышать размер его ладони.