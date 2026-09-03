Почти 800 тысяч долга: почему охранники в Уфе три месяца не получали ни копейки

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства частного охранного предприятия за систематическую невыплату заработной платы. По версии следствия, восемь сотрудников организации не получали положенные деньги на протяжении трех месяцев, а сумма долга приблизилась к 800 тысячам рублей. Следователи проводят мероприятия по возврату средств работникам. Об этом сообщает КП.