Почти 800 тысяч долга: почему охранники в Уфе три месяца не получали ни копейки

КП: охранники в Уфе три месяца не получали ни копейки

Общество

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства частного охранного предприятия за систематическую невыплату заработной платы. По версии следствия, восемь сотрудников организации не получали положенные деньги на протяжении трех месяцев, а сумма долга приблизилась к 800 тысячам рублей. Следователи проводят мероприятия по возврату средств работникам. Об этом сообщает КП.

Детали уголовного дела и следственные действия

Ключевые подробности невыплаты зарплаты охранникам в столице Башкирии:

  • Суть нарушения. Руководство ЧОПа с апреля по июнь 2026 года полностью игнорировало финансовые обязательства перед работниками, не выплачивая им заработную плату свыше двух месяцев подряд.
  • Масштаб задолженности. От действий работодателя пострадали восемь сотрудников компании, а суммарный долг составил почти 800 тысяч рублей.
  • Квалификация дела. Следственное управление СК РФ по Республики Башкортостан возбудило уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
  • Текущий статус. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и обеспечивают меры по принудительному погашению задолженности перед охранниками.

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