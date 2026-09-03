Почти 800 тысяч долга: почему охранники в Уфе три месяца не получали ни копейки
КП: охранники в Уфе три месяца не получали ни копейки
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства частного охранного предприятия за систематическую невыплату заработной платы. По версии следствия, восемь сотрудников организации не получали положенные деньги на протяжении трех месяцев, а сумма долга приблизилась к 800 тысячам рублей. Следователи проводят мероприятия по возврату средств работникам. Об этом сообщает КП.
Детали уголовного дела и следственные действия
Ключевые подробности невыплаты зарплаты охранникам в столице Башкирии:
- Суть нарушения. Руководство ЧОПа с апреля по июнь 2026 года полностью игнорировало финансовые обязательства перед работниками, не выплачивая им заработную плату свыше двух месяцев подряд.
- Масштаб задолженности. От действий работодателя пострадали восемь сотрудников компании, а суммарный долг составил почти 800 тысяч рублей.
- Квалификация дела. Следственное управление СК РФ по Республики Башкортостан возбудило уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.
- Текущий статус. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и обеспечивают меры по принудительному погашению задолженности перед охранниками.