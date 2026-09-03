Стала известна причина опалы Андрея Мостового в «Зените»

28-летний футболист начал ухаживать за 26-летней Майей. Поначалу отношения были ровными, но затем Мостовой стал активнее приставать к девушке, постоянно ей писал, несмотря на отсутствие взаимности. В итоге Майя пожаловалась отцу, а тот фактически отлучил полузащитника от основной команды. В новом сезоне Мостовой вышел на поле всего в трех матчах (а всего их «Зенит» провел уже 10), а общее его время пребывания в игре составило 80 минут (в РПЛ лишь 6 минут).

Ранее Мостовой был важным игроком для «Зенита», хотя и не всегда выходил в старте. В общей сложности он провел за петербургский клуб 209 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 23 передачи.

У Мостового остается еще год до окончания контракта с «Зенитом», но этот сезон он, скорее всего, проведет в другом клубе. По данным инсайдера Ивана Карпова, футболист будет отправлен в аренду в «Локомотив». Ради этого Мостовой согласился на двукратное понижение зарплаты.