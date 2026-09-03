Сотни тысяч на улицах Москвы: что произойдет в столице в воскресенье, 6 сентября
Мощи Дмитрия Донского возглавят многотысячный крестный ход в Москве 6 сентября
В предстоящее воскресенье, 6 сентября, в столице пройдет многотысячный Общемосковский крестный ход, который учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал главным русским событием года. В молитвенном шествии за землю и воинство примут участие тысячи жителей и гостей столицы, а во главе молитвенного шествия пронесут обретенные мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает телеканал Царьград.
Общемосковский крестный ход и его значение
Ключевые детали предстоящего религиозно-общественного события:
- Дата и масштаб. Масштабное молитвенное шествие запланировано на воскресенье, 6 сентября. Ожидается участие тысяч верующих, включая ветеранов боевых действий, семьи с детьми и представителей общественных организаций.
- Главная святыня. Во главе Общемосковского крестного хода пронесут чудом обретенные мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского — объединителя русских земель.
- Исторический контекст. Организаторы и участники рассматривают мероприятие как живое свидетельство единства народа и непрерывности русской истории. В прошлом году аналогичное шествие, по разным оценкам, собрало до 400 тысяч человек.
- Призыв к участию. Общественные деятели призывают присоединиться к шествию всех, кому дорога Россия, подчеркивая важность духовного сплочения.