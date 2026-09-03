Сотни тысяч на улицах Москвы: что произойдет в столице в воскресенье, 6 сентября

В предстоящее воскресенье, 6 сентября, в столице пройдет многотысячный Общемосковский крестный ход, который учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал главным русским событием года. В молитвенном шествии за землю и воинство примут участие тысячи жителей и гостей столицы, а во главе молитвенного шествия пронесут обретенные мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает телеканал Царьград.