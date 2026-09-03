Больше 10 кур — на учет: новые ветеринарные правила для жителей Иркутской области
В Иркутской области введен обязательный учет домашней птицы
С 1 сентября 2026 года в Иркутской области вступили в силу новые правила обязательной регистрации и маркировки домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. Владельцы подворий с поголовьем более 10 птиц должны зарегистрировать пернатых в федеральной ветеринарной системе «Хорриот» до сентября 2026 года. Цель нововведений — защита от птичьего гриппа и обеспечение безопасности птицеводческой продукции. Об этом сообщает КП.
Правила учета, маркировки и пошаговая процедура для владельцев
Ключевые требования ветеринарного законодательства для частных подворий:
- Сроки регистрации. Для владельцев с поголовьем более 10 птиц (куры, утки, гуси, индейки, перепела) крайний срок учета установлен до 1 сентября 2026 года. Если в хозяйстве 10 или менее птиц, пройти процедуру необходимо до 1 сентября 2029 года.
- Групповая маркировка. Кольцевать или чипировать каждое животное не требуется. На птичнике или месте выгула достаточно установить информационное табло из устойчивого к погоде материала с уникальным номером группы.
- Порядок оформления. Владелец вызывает специалиста государственной ветеринарной службы, который проводит осмотр и заносит данные об условиях содержания, владельце и прививках в систему «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»).
- Запрет на продажу. Без постановки поголовья на учет владельцы не смогут получить ветеринарные сопроводительные документы для легальной продажи мяса и яиц на рынках.