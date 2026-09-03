Ключевые требования ветеринарного законодательства для частных подворий:

Сроки регистрации. Для владельцев с поголовьем более 10 птиц (куры, утки, гуси, индейки, перепела) крайний срок учета установлен до 1 сентября 2026 года. Если в хозяйстве 10 или менее птиц, пройти процедуру необходимо до 1 сентября 2029 года.

Групповая маркировка. Кольцевать или чипировать каждое животное не требуется. На птичнике или месте выгула достаточно установить информационное табло из устойчивого к погоде материала с уникальным номером группы.

Порядок оформления. Владелец вызывает специалиста государственной ветеринарной службы, который проводит осмотр и заносит данные об условиях содержания, владельце и прививках в систему «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»).