«Последние теплые дни»: синоптики предупреждают москвичей о скором похолодании и небезопасной воде

После жаркого начала сентября в столичном регионе наступает период похолодания. К середине недели температура воздуха начнет заметно снижаться, а к выходным похолодание усилится. У москвичей еще остается несколько дней, чтобы провести время на природе, но вскоре погода изменится — пойдут дожди, и отдых за городом станет менее комфортным, сообщила Погода Mail.

По информации издания, в четверг, 3 сентября, температура воды в московских водоемах составит около плюс 16,5 градуса по Цельсию. Это немного выше среднемесячной нормы, которая обычно не превышает 15,5 градуса. Однако даже такие показатели не делают воду безопасной для купания. Прохладные воздушные массы переходного сезона быстро остужают тело после выхода из воды, что повышает риск переохлаждения.

По данным издания, в течение сентября температура воды продолжает падать. В начале месяца она может достигать плюс 23 градусов, но к концу сентября опускается до плюс 8 градусов. Среднемесячный показатель составляет около плюс 16 градусов. К середине сентября водные процедуры стоит отложить до следующего сезона.

Даже если в первые дни осени еще сохраняется возможность короткого купания, важно помнить о мерах предосторожности. Осенью в регионе часто идут дожди, нередко с грозами. Находиться у воды в грозу рискованно — существует реальная угроза удара молнии.

Кроме того, с приходом сентября из-за обильных осадков формируются паводки, и вместе с ливневыми стоками в водоемы попадают загрязнения. Поэтому даже при относительно теплой температуре купание может быть небезопасным. Прежде чем заходить в воду, стоит убедиться, что конкретный пляж прошел проверку и официально одобрен Роспотребнадзором.

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