«Пришлось попотеть»: режиссер фильма «Я делаю шаг» рассказала о неожиданностях на съемках

Скоро на экраны выходит мелодрама «Я делаю шаг». Режиссер проекта Ольга Акатьева призналась, что съемочная команда стала для нее профессиональной мечтой, однако без неожиданностей во время работы не обошлось.

Например, в 30-градусную жару велись съемки предновогодней сцены. Администрация Псковской области, по словам постановщицы, помогала команде в организации работ и даже поделилась с киноделами городскими украшениями.

«Можете представить удивление пассажиров, прибывающих на вокзал, где все в гирляндах, в центре зала ожидания огромная надпись «С новым годом!», а кругом ходят люди в зимней одежде. Нашим юным артистам пришлось в прямом смысле попотеть. Тот самый случай, когда искусство требует жертв», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одной из сложнейших режиссер назвала сцену школьной линейки. На площадке находились более 100 человек. Одеты все, как и полагается 1 сентября, в форму, а на улице — жара в плюс 35 градусов. Конечно, команда хотела скорее все отснять и спрятаться в тень.

«Все отрепетировано, команда «мотор», и вдруг раздаются оглушительные звуки ударной установки. Бросились выяснять и обнаружили, что в соседнем общежитии репетирует девушка, которая понятия не имела, что в школьном дворе снимается кино. Ее попросили прерваться. Команда «мотор», и тут со всех сторон зазвонили колокола», — поделилась воспоминаниями Ольга.

Позже над площадкой закружили кричащие чайки. Их было решено не пережидать. Поэтому в нескольких дублях пернатые были не только слышны, но и видны в кадре.

«Для большинства ребят наш фильм — дебют. 17 человек попали на площадку впервые, как Милана Бру и Катя Короткова. Для Сергея Новосада съемки в проекте тоже стали дебютом в большом кино. Все, без исключения, молодые актеры работой на площадке доказали свою состоятельность, и я искренне считаю, что это будущие мегазвезды нашего кино», — подвела итог постановщица.

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