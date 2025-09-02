Приставы разыскивают дочь Меладзе за неуплату штрафов ГИБДД
Фото: [freepik.com]
Судебные приставы разыскивают 22-летнюю Арину Меладзе, дочь автора хитов «Небеса» и «Красиво» Валерия Меладзе, из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Об этом стало известно SHOT.
По данным телеграм-канала, в отношении девушки открыто исполнительное производство со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Поводом стал штраф от 1 июня 2025 года, когда Арина на своем красном Mercedes GLA превысила скорость, за что получила штраф в размере 750 рублей.
Накануне СМИ сообщали, что Арина Меладзе является заядлой нарушительницей правил дорожного движения (ПДД). Всего девушка накопила 153 штрафа на общую сумму 123 тыс. руб. На данный момент у нее оплачено лишь 6 штрафов на сумму 4,5 тыс. руб.
