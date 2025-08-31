Mash: легенда автобеспределов Москвы задолжала налоговой 1,5 млн руб.

По информации канала, девушка начала ездить за рулем в 15 лет. С тех пор она прославилась на всю Россию своей опасной манерой вождения: Мара неоднократно принимала участие в уличных гонках, становилась участницей ДТП и получала штрафы. Сотрудники Госавтоинспекции принимали меры. Так, в 2017 году девушку пожизненно лишили прав. По данным Mash, это не стало поводом для отказа от управления транспортными средствами.

«У Мары висят штрафы на ее Mercedes за проезд по платной дороге — 2072 руб.. Плюс задолженность перед ФНС — почти 1,5 млн руб.», — сообщил Mash.

Mash пытался связаться с девушкой, чтобы получить комментарий по поводу задолженности. Общаться с журналистами Мара не захотела. Она повесила трубку.

По информации телеграм-канала, отец девушки в настоящее время оказался не в самой выигрышной позиции. Убытки бизнеса достигли 50 млн руб. 10% доли ОООшки «Нучар» находятся в залоге у одного из учредителей. Компания специализируется на производстве мяса. Убытки фирмы в 2024 году составили 50,1 млн руб. По итогам года была заявлена следующая выручка — 187,3 млн. руб. По сравнению с прошлым годом компания показала убытки ориентировочно в 34 млн руб.

