Приставы разыскивают двукратного олимпийского чемпиона Батирова из-за миллионного долга

Приставы разыскивают двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Мавлета Батирова из-за неуплаты налогов и штрафа за ДТП, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным канала, у бывшего борца накопился долг перед налоговой за прошлый год на 337 тыс. руб. А в начале 2025 года бывший борец устроил ДТП: в Махачкале он проехал на своем Range Rover на красный свет и врезался в «Тойоту». Страховщики оценили ущерб в 654 тыс. руб. плюс 45 тыс. руб. исполнительного сбора.

Мавлет Батиров выиграл Олимпийские игры в Афинах и Пекине, становился чемпионом мира и Европы. В 2012 году он вновь претендовал на место в олимпийской команде, но поехать в Лондон борцу помешали проблемы со здоровьем.

Ранее в НОК Албании заявили, что не хотят раздувать скандал с участием президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, который случился на чемпионате Европы в Братиславе во время награждения выступающего за Албанию Чермена Валиева.